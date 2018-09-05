İki yeni otel yapacak
İlk 5 yıldızlı otelini 2008 yılında Sapanca’da açan NG Hotels, zincirin ikinci halkası olan NG Afyon Wellness & Convention’ı ise 2012 yılında hizmete sokmuştu.
Yatırımlarına devam eden grup, şu anda inşaatı süren İstanbul Marriott West projesiyle de kongre turizmine hitap etmeyi hedefliyor.
Basın Ekspres yolunda yer alan İstanbul Marriott West’in kaba inşaatının tamamlandığını ve iç dekorasyona geçmek üzere olduklarını belirten NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Sapanca’daki otellerinin yanında 300 odalı yeni bir otelin inşaatına da başladıklarını söylüyor.
Ayrıca Afyon’da planladıkları yeni bir otel projeleri daha olduğunu ifade eden Gür, şunları ekliyor: “Döviz kurlarının artışı turizm sektörüne olumlu yansımış gibi görünse de maliyetler de ciddi ölçüde arttı.
Buna rağmen otellerimiz oransal olarak bütçeyi yakalayacak. Bu yıl Türkiye geneline baktığımızda, geçtiğimiz yıla göre, haziran ayında doluluklar yüzde 25 oranında artış gösterdi.
Bunun yanı sıra özellikle güney otellerinde Rus pazarı adına olumlu gelişmeler yaşandı. Avrupa pazarı ise henüz istenen seviyeye gelemese de tekrar dönüşler başladı. Bu pazarın önümüzdeki yıl eski seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz.”
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