İki yılda 100 ülkeye ulaşacak
Amasya’da 1994 yılında bin 50 metrekarelik alanda kurulan Silverline Ankastre, aradan geçen 23 yılda 103 bin metrekarelik üretim alanı ve 70 ülkeye ihracatıyla havalandırma sistemleri sektörünün önde gelen oyuncularından biri oldu.
Bugün 12 milyon haneye giren Silverline, ‘nesnelerin interneti’ teknolojisine yatırım yapma kararı aldıktan sonra yıl sonunda 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, “Değişen ekonomik koşullarla rekabet edebilme stratejimiz, katma değeri yüksek teknolojiler üreterek yeni pazarlara girmek” diyor.
Laçin, 2020’ye kadar da faaliyet gösterdikleri pazar sayısını 100’e çıkaracaklarını kaydediyor.
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