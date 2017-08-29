İki yılda 300 bin kişi iletişime kavuştu
Operatörler tarafından yatırım yapmanın kârlı görülmediği alanlar için hükümetin devreye aldığı Evrensel Hizmetler Projesi’yle iki yılda 300 bin kişi iletişim hakkına kavuştu.
Nüfusu 500’den az bin 799 yerleşim alanının seçilerek 2G kapsama alanına alınması için ilk kez 2013 yılında girişimde bulunulmuş ve operatörler arasında yapılan ihale sonucunda Turkcell’e bu yetki verilmişti. Turkcell ise ana çözüm ortağı olarak Huawei’yi seçmişti.
Huawei Kablosuz İletişim Teknolojileri Proje Direktörü Murat İşcen, iki yılık süreçte Ağrı’nın en yüksek rakımlı yeri olan Eleşkirt veArtvin’in en soğuk noktası olan Yusufeli gibi bölgelere hizmetin başarıyla götürüldüğünü söylüyor.
İşçen, bu konuda şunları anlatıyor: “Bu projede Huawei, Turkcell ile ciddi zorlu süreçleri yöneterek başarıyla tamamladı. Yolu olmayan noktalar, enerji yokluğu, aşırı sıcak, aşırı soğuk hava şartlarında bu uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlar için kentlerdeki standartlara eşit bir hizmet getirmeyi başardı.
Evrensel Proje ile iki yılda 300 bin vatandaş ülkenin geri kalanında olduğu gibi iletişim hakkına kavuştu. Bu başarılı proje sayesinde devlet temel haklardan biri olan iletişimde vatandaşlarına eşit hizmet verme yükümlülüğünü yerine getirdi.”
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