İki yılda 50 mağazaya ulaşacak
Türkiye’nin köklü mücevher markalarından Storks, Antalya’da Avrupa’nın en büyük mücevher mağazasını işletiyor. 8 bin 500 metrekarelik büyüklüğe sahip olan mağaza, 10 yılda 1 milyona yakın turist çekti.
Pırlantalı mücevher ihracatında Türkiye birincisi olan Storks’un yönetim kurulu başkanı Ayhan Güner, turiste doğrudan satışın da ihracat kadar değerli olduğunu söylüyor.
Yabancı kredi kartlarına satışın da ihracat sayılması gerektiğini vurgulayan Güner, şu anda Türkiye’nin mücevher ihracatının 3,5 milyar dolar olduğunu, kredi kartına satışların da ihracat sayılması durumunda bu rakamın çok daha yukarılarda çıkacağını ifade ediyor.
Geçen yıl satın aldıkları markayı büyütmeye odaklandıklarını belirten Güner, “Bugün Türkiye’de 25 mağazamız var ve iki yıl içerisinde 50 mağazaya çıkmayı hedefliyoruz.
Yurtdışında da Almanya, Fransa, Romanya, Polonya ve Rusya başta olmak üzere önemli ülkelerde iki yılda 10’a yakın mağaza açacağız. Bu ülkelerdeki franchise adaylarıyla görüşmelerimiz sürüyor” diyor.
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