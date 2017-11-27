İkinci Samsung mağazası Bağdat Caddesi’nde
Türkiye cep telefonu pazarındaki satışlar yıllık 11 milyon adet civarında. Piyasanın en büyük oyuncusu da Güney Koreli Samsung. Şirket, pazarın yüzde 51’ini kontrol ediyor.
Bu yıl daralan Türkiye pazarında şirketin bir miktar daha payını artırdığı tahmin ediliyor. Burada aktarmak istediğimiz piyasa payından çok, şirketin Bağdat Caddesi’nde açmaya hazırlandığı yeni mağazası.
Bilindiği gibi Türkiye genelinde 300’ün üzerinde Samsung mağazası var. Bu mağazaların tamamı da bayi konumunda. Ancak şirket İstanbul Göztepe’deki Emaar AVM’nin içinde, Samsung’un dünya çapındaki en büyük satış mağazasını açtı.
2 bin metrekarelik mağazadan olumlu dönüşler alınması, şirkete ikinci mağazayı açması için cesaret verdi. Şirket yönetimi ikinci mağaza yeri olarak yine İstanbul’u tercih etti. Bu doğrultuda Bağdat Caddesi’nde bin 500 metrekarelik bir yer kiralandı.
Peki, ocak ayının sonlarına doğru açılması planlanan bu mağazada neler olacak? Mağazada, cihaz ve aksesuar satışının yanı sıra deneyim merkezi ve gelenlere hizmet verecek bir kafe de bulunacak.
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