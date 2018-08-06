İkinci tur yatırım görüşmeleri yapıyor
Biolive, dünyada her yıl milyonlarca ton çıkan zeytin çekirdeği atığından, çevreye atıldığında bir yıl içerisinde kaybolan biyoplastik granül üretimi gerçekleştiren bir girişim.
Şirketin, gıda ambalaj malzemeleri, streç filmleri, buzdolabı teknolojisi, pet şişe, gıda kapları, bebek emziği, çevreci otomotiv plastik iç malzeme üretimi üzerine çalışmaları bulunuyor.
Vestel Ventures’dan birinci tur yatırım alıp Türkiye’de ve dünyada Silikon Vadisi de dahil birçok yerde yapılan yarışmalarda dereceler elde eden şirket, TÜBİTAK tarafından da destekleniyor.
Şirketin kurucusu Duygu Yılmaz, üretim tesisi kurmak için ikinci tur yatırım görüşmeleri yürüttüklerini söylüyor. Yılmaz, şimdilik laboratuvar ölçekli satış yaptıklarını ve sadece Türkiye’de çıkan 500 bin tonluk zeytin çekirdeği atığını kullandıklarını ifade ediyor.
Şirket, şu anki durumda müşteri talebini karşılayacak kapasitesi olmadığı için ikinci tur yatırım almayı ve yatırım sonrası ilk yılda 10 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz haziran ayında Hamdi Ulukaya Girişimi Programı’na katıldıklarını ve üç haftalık bir eğitim aldıklarını söyleyen Yılmaz, bu eğitimin ardından ABD pazarına nasıl açılacakları ve bundan sonra nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getiriyor.
Yılmaz, “Hamdi Uluka-ya, şirketlere yatırım yapmayıp, şirketlerin yatırımdan daha çok ihtiyacı olan bir eğitim programı düzenleyerek destek oluyor. Biz de bu eğitimlerden sonra şirketimizi globalleştirme kararı aldık. Şirketimizi yurtdışına da taşıma planımız belirginleşti” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?