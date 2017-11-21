İlaççılar kur ayarlaması istiyor
2013’te Abbott’tan ayrılarak kurulan AbbVie, araştırmaya dayalı global bir biyofarma şirketi. AbbVie, dünya genelinde yaklaşık 28 bin çalışanıyla 170’ten fazla ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
24 milyar dolar global ciroya sahip olan şirket, dünyanın sekizinci büyük ilaç şirketi. Türkiye’de de faaliyet gösteren şirket, burada klinik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor.
Türkiye’de 20’nin üzerinde üniversite ile işbirliği yaparak AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirten AbbVie Türkiye Müdürü Mete Hüsemoğlu, aynı zamanda Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) başkanlığı görevini de yürütüyor.
Hüsemoğlu, sektörle ilgi ise şu değerlendirmede bulunuyor: “Fiyat kararnamesine göre Türkiye’de ilaç fiyatları belirlenirken Avrupa’da Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz’deki en düşük fiyat gerçek kaynak fiyat olarak kabul ediliyor.
Her yılbaşı Euro kuru yeniden ayarlanıyor. Buna göre önceki yılın ortalama Euro kurunun yüzde 70’i yeni kur çarpanı olarak belirleniyor. Örneğin Yunanistan’da 100 TL olan bir ilaç, uygulanan sabit kur ve kamu kurum ‘ıskontosu nedeniyle 26 TL’ye satılıyor.
Biz yüzde 70 çarpanının zaman içinde kademeli olarak yükseltilmesini ve zamanla fiyatlarda güncel kurun uygulanmasını bekliyoruz.”
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