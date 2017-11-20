‘İlham Verenler’ yatırıma soyunuyor
İş dünyası 2017’nin son günlerini piyasalardaki dalgalanmalar eşliğinde yaşarken, 2018 yılına ilişkin beklentiler ve yatırım planları umutlu bir seyir izliyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırması, iş dünyasının 2018’de tesis yatırımlarında gaza basacağını ortaya koyuyor.
Araştırma kapsamında, son üç yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri” ile 69 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri” listeleri de yer alıyor.
Henüz açıklanmayan araştırma sonuçlarından edindiğimiz bilgilere göre, şirketlerin yüzde 52’si gelecek üç yıl içinde yurtiçinde yeni tesis yatırımı yapmayı, yüzde 49’u mevcut tesislerinde kapasite artırmayı, yüzde 41’i mevcut tesislerini modernize etmeyi, yüzde 28’i ise yurtdışında yeni tesis yatırımı yapmayı planlıyor.
Araştırmaya göre, Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri listesine giren 100 şirket, 2013 ve 2016 yılları arasında Türkiye’nin aynı dönemdeki GSYH artış hızının 2 katı üzerinde büyüme gösterdi ve 2016 yılında istihdamlarını önceki yıla göre yüzde 7,4 oranında artırdı.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırması, sektörlerinde lider özelliği gösteren bu şirketlerin, gelecekte de bu potansiyellerini sürdürdükleri takdirde ülke ekonomisi için nasıl bir değer yaratma potansiyeline sahip olacaklarının fotoğrafını çekiyor” diyor.
“Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasının detayları 18 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde açıklanacak.
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