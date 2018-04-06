İlk yerel ofisini Türkiye’de açıyor
Akıllı sistemler, gömülü platformlar ve nesnelerin interneti (loT) alanlarında faaliyet gösteren Tayvan merkezli Advantech, Türkiye’deki faaliyetlerini bir adım öteye taşıyor.
Şirket, 2011’den beri Türkiye’deki ürün ve çözümlerinin ithalatını, dağıtımını, satış öncesi ve sonrası destek hizmetlerini veren, eğitim ve pazarlama etkinliklerini sürdüren otomasyon distribütörü Alitek Teknoloji’ye, Ortadoğu’daki ve Kuzey Afrika’daki büyüme hedeflerini hayata geçirme stratejisi doğrultusunda ortak oldu.
Biz de işbirliğinin duyurulduğu toplantıya katılarak ortaklığın ayrıntılarına dair bilgiler edindik. Alitek Teknoloji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Cem Çelik, ortaklığa konu olan hisse oranının ilk etapta yüzde 25 olduğunu söylüyor.
Çelik, 2019’da çoğunluk hisse devriyle Alitek Teknoloji’nin yoluna Advantech Türkiye ismiyle devam edeceği bilgisini veriyor. Böylece Advantech Türkiye, Tayvanlı şirketin ilk yerel ofisi olacak.
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