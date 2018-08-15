İmar barışı abone sayısını artıracak
İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 4,5 milyon aboneye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2018 ilk yarı sonuçlarını açıkladı.
Rapora göre İstanbul Avrupa Yakası’nda yılın ilk altı ayında toplam 272 bin 74 taşınma hareketi gözlendi. İkinci el gayrimenkulde taşınma hareketi 201 bin 554 olurken, 70 bin 520 gayrimenkulün ise kapısı ilk kez açıldı.
CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, geçen yılın aynı döneminde ilk abonelik sayısının 80 bin civarında olduğunu söylüyor.
İmar barışı dolayısıyla yapı kayıt belgesi alanların sayısında ciddi bir artış beklendiğine değinen Bakal, ağustos ayından itibaren yapı kayıt belgesi alan müşterilerin abonelik için kendilerine başvuracaklarını ve yılın ikinci yarısında da abone sayılarında artış beklediklerini ifade ediyor.
Halit Bakal, turizm sektöründe yılın ilk altı ayında yaşanan hareketliliğin İstanbul Avrupa Yakası’nda yabancı abone sayısında da kendini gösterdiğini belirtiyor.
Bakal, “İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 155 ülkeden elektrik abonesi var. 2017’nin ilk yarısında 20 bin yabancı abone kayıt yaptırmıştı.
Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4’lük artışla 23 bin 350’ye ulaştı. İlk yarıda en büyük hareket mayısta yaşandı” diyor.
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