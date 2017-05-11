İngiliz Slazenger’ı Türkiye’de tasarlayacak
Arıkan Saat, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer saat firmalarından farklı bir yapıya sahip. Üretici kimliğiyle öne çıkan şirket, kendi markalarıyla tasarım, üretim ve tüm dünya satış operasyonunu İstanbul’dan yürütüyor. Arıkan, 2016 yılında 400 bin adet saat satışı yaptı.
Bugün 3 bin yurtiçi ve 2 bin yurtdışı satış noktasına sahip olan şirket, 50’den fazla ülkeye de Türk tasarımı saatlerini ihraç ediyor. İsviçreli marka Wainer, son dönemde serbest dalışta dünya şampiyonu olan Şahika Ercümen’in marka yüzü olduğu Quantum, dünyaca ünlü Lee Cooper, Kenneth Cole gibi 10’dan fazla marka saatin tasarım, üretim ve satışı Arıkan tarafından yapılıyor.
Türkiye’nin saat ihracatında lider olduklarını belirten Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan, kısa bir süre önce İngiliz Slazenger markasıyla da anlaşma yaptıklarını söylüyor.
Arıkan, “Geçtiğimiz günlerde İsviçre’de gerçekleştirilen dünyanın en büyük saat fuarı Baselworld 2017’de Lee Cooper ve Slazenger markaları için İngiltere ile distribütörlük anlaşması yaptık. Bir İngiliz markası olan Slazenger’ın tüm tasarımlarını Türkiye’de yapıp İngiltere’ye satacağız” diyor.
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