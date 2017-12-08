İnovasyon Haftası’na son kez başkanlık yapacak
Neredeyse 10 yıldır Türkiye ihracatına liderlik eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2008 yılından beri yürüttüğü görevini 2018’de yapılacak TİM Başkanlık seçimleriyle bırakacak.
Daha önce Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayrılan Büyükekşi’nin yakın çevresine, “İki dönemden fazla başkanlık koltuğunda oturmayı doğru bulmam” dediği biliniyor.
Üstelik TİM’de başkanların seçilmesi konusundaki iki dönem kuralı TOBB’da olduğu gibi esnetilmediği için zaten Büyükekşi’nin TİM Başkanlığına yeniden aday olmayacağına kesin gözüyle bakılıyordu.
TİM Başkanı olarak görev yaptığı yıllar boyunca kamuoyunda ve ekonomi yönetimi nezdinde ihracat dünyasının yüzü olan Mehmet Büyükekşi, görevi sırasında Türkiye’ye önemli bir de etkinlik kazandırdı.
Türkiye özel sektörünü ve ihracatını geleceğe taşıyacak inovasyon kültürünü iş dünyasında yaygınlaştırmak amacıyla ilk kez 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği, Büyükekşi’nin başkanlığı süresince en fazla önem verdiği işlerin başında geliyor.
İşte bu etkinliğin altıncısı 6-9 Aralık tarihleri arasında ICC-İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Böylelikle TİM Başkanı Büyükekşi, son kez Türkiye İnovasyon Haftası’na başkanlık etmiş olacak.
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