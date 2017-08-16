İnovatif ürünlerle büyümeye devam edecek
Türkiye, yıllık 107 bin ton bal üretimiyle dünyanın sayılı bal üreticilerinden biri. Türkiye’de markalı bal tüketimi ise genel tüketimin yüzde 20-25’ini oluşturuyor.
Markalı satışlarda sektörde söz sahibi şirketlerden birini ise Adana Kozan merkezli Anavarza Bal oluşturuyor.Adana’da 10 milyon TL yatırımla entegre bal üretimi yapan Anavarza Bal’ın ikinci kuşak temsilcisi ve genel müdürü Can Sezen, yaptıkları AR-GE çalışmalarının katkısıyla katma değerli ürünler üretmeye başladıklarını söylüyor.
Bu çerçevede toz bal, krem bal gibi yeni ürünlerin satışına başlanmış durumda. Hedef bu ürünlerin ciro içindeki payını zamanla yüzde 20’nin üzerine çıkarmak.
Can Sezen’in üzerinde durduğu ikinci konu da ürün çeşitliliği. Türkiye’de bal üretimi sağlanabilecek şekilde 500 çeşit endemik bitkinin olduğunu, bunlardan çok farklı türlerde ballar üretilebileceğini anlatan Sezen, bu konu üzerinde de çalıştıklarını söylüyor.
Çinli firmalarla görüştüklerini söyleyen Sezen, “Onlar çiçek balını sormuyor. Daha farklı ne tür bal temin edebileceğimizi soruyor. Bunun üzerinde çalışacağız” diyor.
Anavarza Bal’ın 2016 cirosu yüzde 40 büyümeyle 40 milyon TL oldu. Bunun yüzde 5’i Hollanda’ya yapılan ihracattan geliyor. Bu yıl yüzde 30 büyüme hedeflerinin olduğunu söyleyen Can Sezer, “Hedefimiz 2025’te Türkiye’nin en büyük markası olmak” diyor.
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