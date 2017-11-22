İnşaattan sonra tarıma da girdi
1999 yılında inşaat mühendisi Ertuğrul Yavuz Pala ve Hayrettin Günan tarafından kurulan Cihan İnşaat, taahhüt işleri yaparken bir taraftan da kendi markalarıyla konut üretimi yapıyor.
Kurtköy’de Park Life ve Park Town’u, Alanya’da Pamfilia Residence’ı, Akfırat’ta da Formula Country projesini hayata geçiren şirket, Bosphorus City, İstanbul Sarayları,
İstanbul Vizyon Kent gibi iddialı işlere imza attı. 15 yılda 2 milyon metrekareden fazla inşaat projesi gerçekleştiren şirket şu anda da Bahçekent’te ‘Avrupark Bahçekent’ ve ‘Avrupark Hayat’ projelerini eş zamanlı olarak yürütüyor.
Son olarak da Trabzon’da konut ve ticari alanlardan oluşan ‘Avrupark Trabzon’ adlı proje için arsa sahipleriyle anlaşmaya varıldı. Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, inşaat dışında farklı bir alanda da iş yapmak istediklerini, bu nedenle de 2014 yılında tarım sektörüne girdiklerini dile getiriyor.
Pala, sözlerine şöyle devam ediyor: “Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy’de tarım yatırımı yaptık. Burada cam sera kurduk ve topraksız tarım yöntemiyle domates üretiyoruz. İki yılda 10 milyon Euro’luk bir yatırımımız söz konusu. 38 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz.
Yapımı devam eden ilavelerle birlikte 80 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacağız. Üç yıl içinde ise 140 dönüme çıkmayı hedefliyoruz.”
Şirket, tarım faaliyetlerini ‘Birlik Ziraat İşletmesi’ adı altında yürütüyor. Gıdadaki markası ise ‘Hasbahçe’. Yeni yatırımlarla birlikte yılda 3 bin 400 ton domates üretecek olan şirket, cirosunu 2018’de 12 milyon TL’ye çıkaracak.
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