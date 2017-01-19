Interia, mobilyacılara neler sunacak?
İnşaat şirketi Nobis, mobilya ve dekorasyon merkezi interia’yı 100 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçiriyor.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Dudullu’da 110 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek olan interia, sektörün öncü markalarını tek bir çatı altında toplayan bir AVM konsepti olarak tasarlandı.
Projede, mobilya ve ev dekorasyonunun tamamlayıcı ürünleri olan ev tekstili, aksesuar ve aydınlatma firmaları da yer alacak.
Interia Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Çokcan, bünyelerindeki şirketlere yeni bir iş modeli de sunacaklarını ifade ediyor. Çokcan, bu konuda şunları söylüyor: “Geliştirdiğimiz ihracat destek programıyla ticaretin sınırlarını geliştireceğiz.
Firmaların ihracat yapmayı hedefledikleri ülkelerdeki potansiyel satın almacıları onlar için araştırıp, üretimlerini farklı alıcı grupların ilgisine sunacağız.
Bunun yanı sıra Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİM ve tüm sektör temsilcileri ile koordinasyon içerisinde çalışarak ticarette firmalara yeni ufuklar açacak olanaklar sağlayacağız.”
Interia’nın üç yıllık inşaat ve proje geliştirme sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirten interia Genel Müdürü Nadir Kayacan ise mobilya alışverişini yorucu olmaktan kurtaran bir konsept yarattıklarını söylüyor.
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