İran’a Demonte nevresim’ ihraç ediyor!
Yaklaşık 40 yıl önce Denizli’de kurulan Sümaş Tekstil, fason üretimden vazgeçip markalaşma yoluna giderek yarattığı ‘Cottonbox’ markasıyla ihracat pazarlarında önemli başarılara imza atan bir şirket haline geldi.
30’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve 25 ülkede konsept mağaza açan şirketin en fazla önem verdiği pazarların başında ise İran geliyor.
Bu yıl içinde İran’da Tahran ve Kum’dan sonra beşinci mağazasını da Mashad kentinde açan Cottonbox, ABD’nin İran’a yaptırımlarının yeniden devreye girmesiyle bu ülkedeki yatırım hedeflerini yeniden masaya yatırdı.
Sümaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “İran ekonomisi allak bullak olmuş durumda. Biz de bu önemli pazarımızdaki distribütörlük anlaşmamızı yenileyeceğiz” diyor.
Mevcut mağazaların çalışmaya devam edeceğini ancak yeni mağaza açmakta şimdilik acele etmeyeceklerini kaydeden Turgut, İran pazarına ilişkin zorlukları ise şöyle anlatıyor: “Şu anda dolar alıp satarken yakalananlar idamla yargılanıyor.
Ekonomi çok zor durumda. İran’a zaten işlenmiş ürün ithal etmek gümrük duvarları nedeniyle çok zordu.
Bu yüzden oradaki mağazalarımıza bitmiş ürün değil parça parça ürün gönderiyoruz ve orada birleştiriyoruz. Yani resmen demonte nevresim ihraç ediyoruz.”
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