İranlı CinnaGen Türkiye’den 20 ülkeye açılacak
Türkiye ilaç endüstrisi, biyoteknolojik ilaç alanında yeni bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Onkoloji, MS, romatoid artrit, hematoloji, kısırlık tedavisi ve yetim ilaçlar alanında faaliyet gösteren İran merkezli CinnaGen Grup, CinnaGen İlaç adıyla bu yıl içinde, Tekirdağ Çerkezköy OSB’de yeni üretim tesisinin temelini atacak.
30 milyon dolar yatırımla 2018’in üçüncü çeyreğinde faaliyete geçeceği duyurulan tesiste, biyoteknolojik ilaç üretimi yapılacak ve ilk ürün 2019’da piyasaya çıkacak. Tesis, ilk etapta 100, ikinci etapta 100 olmak üzere en az 200 kişiye istihdam sağlayacak.
Yatırımın açıklandığı toplantı sonrası konuşma imkanı bulduğumuz CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Ferhat Farşi, biyoteknolojik ilaçta CinnaGen Grup’taki 100 milyon dolarlık know-how’ı transfer ederek Türkiye’nin bu alandaki üretim ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.
Asıl hedeflerinin ihracat olduğunu ve üretimden sonra buna odaklanacaklarını kaydeden Farşi, “CinnaGen Grup’tan MENA Bölgesi ve birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Sri Lanka, Endonezya, Cezayir, Kore dâhil 20 ülkeye ihracat hakkını aldık” diyor.
CinnaGen Grup yedi şirketten oluşuyor ve tüm şirketleri İran’da yer alıyor. CinnaGen İlaç, grubun İran dışında başka bir ülkede yer alan ilk şirketi olma özelliğini taşıyor.
Dr. Ferhat Farşi, yıllık cirosu 200 milyon dolar olan grubun yöneticilerinin, CinnaGen İlaç’ın en başarılı şirket olacağını ve toplam cirodan önemli pay alacağını öngördüklerini sözlerine ekliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?