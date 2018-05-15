İş dünyası, FIFA 2018’e akın edecek
Dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen ve dört yılda bir tüm dünyada milyarlarca insanı ekran başına toplayan Dünya Kupası, bu yıl haziran ayında Rusya’da gerçekleştirilecek.
İş dünyasının önemli pek çok isminin yanı sıra birçok şirket de çalışanlarını FIFA 2018’i yerinde izlemek üzere Rusya’ya götürmeye hazırlanıyor.
Üstelik bu yıl ilk kez Türkiye’de FIFA’nın resmi bir seyahat acentesi bulunuyor. FIFA 2018’in resmi acentelerinden biri olmaya hak kazanan HighFive Travel’ın kurucusu Özgün Özdede, Türkiye’nin FIFA 2018Dünya Kupası’nda en fazla kurumsal ağırlama satışı yapan ülkeler arasında Avrupa’da üçüncü, dünyada ise 15’inci sırada yer aldığını vurguluyor.
Brezilya’da gerçekleştirilen FIFA 2014’teki satışları şimdiden beşe katladıklarını belirten Özgün Özdede, “Şu ana kadar binin üzerinde bilet sattık. Biletlerin çok büyük bir çoğunluğu iş dünyasının önde gelen isimlerine ve şirketlere gidiyor” diye konuşuyor.
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