İş dünyasına 1,4 milyon yeni yazılımcı
Dünyadaki büyüklüğü 5 trilyon dolara, Türkiye’deki büyüklüğü ise 30 milyar dolar seviyesine erişen bilişim sektörü, beraberinde pek çok yeni uzmanlık dalı ve mesleği de getiriyor.
Yapılan araştırmalara göre bu pasta içinde önemli yere sahip olan yazılım sektörü, 2018’de yüzde 5,2’lik büyüme oranıyla Türkiye’de en hızlı büyüyen alanlardan biri olacak.
Tam zamanlı çalışmayı tercih etmeyen freelancer’ları projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle bir araya getiren online iş platformu SanalUzman.com Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, dünyada 2020 yılına kadar yazılım alanındaki istihdamın yaklaşık 1,4 milyon kişi artacağını söylüyor.
Bekiroğlu, Türkiye iş dünyasında da giderek daha fazla önem kazanan yazılımcılar ile şirketleri buluşturmayı amaçladıklarını belirtiyor.
Niyazi Bekiroğlu, “Sitemizdeki üyelerin yaklaşık yüzde 12’sini yazılım uzmanları oluşturuyor. Büyük ölçekli pek çok kurum bize başvurarak sitemizdeki yazılım uzmanı ağı üzerinden onlara danışmanlık yapmamızı istiyor” diyor.
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