İş dünyasına örnek olacak birliktelik
İş yaşamında hayır işlerine yönelik çalışmalar giderek artıyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Türkiye’de gıda bankacılığının öncülüğünü yapan Temel İhtiyaç Derneği’nin (TİDER) kurucu başkanı olan Serhan Süzer, iş dünyasına örnek olacak bir çalışmaya imza atarak profesyonel işinde yaptığı anlaşmayı derneğe de katkı sağlayacak bir formata dönüştürdü.
Bu kapsamda dünyanın en büyük invertör (evirici) üreticisi Alman KACO (Kaco New Energy A.G.) ile EkoRE (Eko Yenilenebilir Enerjiler A.Ş.) arasında imzalanan yenilenebilir enerji anlaşmasıyla Aydın’daki yeni güneş enerji santraline dünya standartlarında invertör kazandırılacak. Ayrıca yapılan anlaşma uyarınca EkoRE tarafından alınan her invertörden elde edilecek gelirin yüzde 5’i KACO tarafından TİDER’e bağışlanacak.
KACO ve EkoRE arasında imzalanan bu çift anlaşma ile yenilenebilir enerji sektörünün ekolojik dünya yatırımlarına, global değer olan “gıda israfını önleme ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılarken kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlama” vizyonu da eklenmiş oluyor.
EkoRE Yönetim Kurulu Başkanı H. Serhan Süzer, “Alman KACO New Energy ile yeni Aydın enerji santralinde tedarikçimiz olarak çalışacağız. Anı zamanda küresel perspektifin bir gereği olan ‘gıda israfını önleme ve insan ihtiyaçlarını düşünme’ vizyonunu KACO’nun da benimsemiş olması işbirliğimizin uzun yıllar başarıyla süreceğinin bir göstergesi niteliğinde” diyor. KACO Türkiye Ülke Direktörü Nedret Ünlü de TİDER’i desteklemekten mutluluk duyduklarını vurguluyor.
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