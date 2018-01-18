İş dünyasına özel proje üretti
Orge Elektrik Taahhüt, yüzde 55’i halka açık bir şirket. Türkiye’de 53 yıldan bu yana altyapı ve üst yapı elektrik işleri yürütüyor.
Şirket, İş GYO’dan Teknik Yapı’ya kadar inşaat şirketlerinin projelerinin elektrik işlerinin yanı sıra Kartal-Kaynarca metrosunun da elektrik işlerini yaptı.
Şu anda devam eden altı üst yapı projesinde 135 milyon TL’lik iş yürütüyor. Kıbrıs’ta ve Avrupa ülkelerinde yeni işler almak üzere görüşmeler de yapıyor.
2016 yılında 80 milyon TL ciro yapan şirket, 2017’de 30 Eylül itibariyle 64 milyon ciroya ulaşmış durumda. Elektrik işlerinin yanı sıra Orge iştiraklerinden AND İnşaat şirketi de 1985 yılından bu yana 100 bin metrekare kapalı alandan oluşan inşaat işi yaptı.
USO Eg-zos fabrika binası, Feneryolu’nda Pembe Köşk Sitesi, Maltepe’de Süreyye Paşa Sitesi şirketin ürettiği projelerden birkaçı.
Şirket, son olarak ise Şile’de 2 bin 800 metrekare arazi üzerinde 300’er metrekarelik altı villadan oluşan Mercan Köşk Evleri projesini üretti.
Orge Elektrik Taahhüt CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, İstanbul’a 40 dakika mesafede konumlanan bu siteyi işadamlarına yönelik inşa ettiklerini ve tamamını tek seferde satmayı planladıklarını söylüyor.
Gündüz, Kumbaba mahallesinde yer alan altı villanın tamamını 3 milyon dolardan satışa çıkardıklarını vurguluyor.
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