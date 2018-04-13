İş’in Geleceği Platformu kuruldu
Şirketleri ve dünyanın önde gelen uzmanlarını proje bazlı çalışmalar için bir araya getiren global bir uzmanlık platformu olan Expertera, ‘İş’in Geleceği Platformu’nu hayata geçirdi.
Platformda dijitalleşme ile değişen çalışma hayatı, yeni çalışma yöntemleri, yetenek platformları, esnek işgücü, anlamlı organizasyon, yapay zeka ve otomasyon, geleceğin yetkinlikleri, çevik öğrenme ve geleceğin çalışma alanları konularında sektör uzmanları, yaşanan gelişmeleri paylaşıma ve tartışmaya açacak.
Expertera Kurucusu ve CEO’su Alp Sezginsoy, “Expertera olarak, Management Center Türkiye tarafından gerçekleştirilen &NOW Business & Tech Week kapsamında Future of Work Zirvesi’ni düzenleyeceğiz.
Future of Work, Expertera’nın kurucusu olduğu İş’in Geleceği Platformu işbirliğiyle 10 Mayıs 2018 tarihinde Maslak Uniq Hall’de gerçekleşecek” diyor.
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