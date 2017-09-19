İstanbul dışına da çıkacak
Aksesuardan kozmetiğe, teknolojiden tekstil ürünlerine kadar birçok kategoride yaklaşık 5 bin çeşit ürünü içinde barındıran Japon markası Miniso’nun; ABD, İspanya, Kazakistan, Rusya, Dubai, Avustralya, Meksika, Singapur, Japonya ve Çin dahil olmak üzere 40 ülkede 2 bini aşkın mağazası bulunuyor.
Türkiye’de ise ilk mağazasını 2016 Aralık ayında Ataşehir Watergarden AVM’de açan Miniso’da yedi kategoride 6 bin çeşit inovatif ürün satılıyor. İstanbul’da toplam 11 mağazaya ulaştıklarını belirten Miniso Türkiye Pazarlama ve Marka Yönetim Direktörü Gonca Elbaşı, bu yıl içinde İstanbul dışına taşarak Ankara ve İzmir’de de mağazalar açmayı hedeflediklerini söylüyor.
Elbaşı, “Türkiye’de her ilde 7’den 70’e herkesle buluşmayı hedefliyoruz. Yılsonunda Ankara ve İzmir de dahil 20’nin üzerinde mağazayaulaşmayı planlıyoruz. Şu anda Miniso Türkiye’de, mağaza personelleriyle birlikte 150 çalışanımız var. 2017 sonunda çalışan sayımızın 350 kişiye çıkmasını bekliyoruz” diyor.
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