İstanbul dünya girişimcilerini ağırlayacak
Girişimciler için önemli bir buluşma noktası haline gelen ve Mart 2018’de yapılacak Global Girişimcilik Kongresi (GEC) için çalışmalar başladı.
Endeavor Başkanı Emre Kurttepeli, kendilerinin yanı sıra Habitat, TİM ve TOBB ile GEC’e ev sahipliği yapmak üzere kısa zamanda hazırlıklara başlayacaklarını söylüyor.
12-15 Mart arasında İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan GEC18’e yurtdışından yaklaşık 2 bin 500 kişilik katılım beklendiğini anlatan Kurttepeli, toplamda 10 bin kişilik katılım öngörüldüğünü kaydediyor.
GEC’e dört gün ağırlanacak 300 uluslararası, 200 yerel katılımcı ve tüm dünyadan girişimcilik ekosisteminin önde gelen VIP isimleri katılacak.
24 ana konuşmacı ve 140 paralel seansın olacağı uluslararası etkinlikte, içeriğin sadece yüzde 30’u Türkiye odaklı olacak.
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