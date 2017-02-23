İstanbul, dünyanın ‘Helal Merkezi’ olma yolunda
Dünya genelindeki büyüklüğü 860 milyar dolara ulaşan helal pazarı, Türkiye için çok önemli fırsatların kapısını aralıyor. Aralık ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi, Türkiye’nin helal pazarındaki iddiasını ortaya koyan bir organizasyon olmuştu.
Şu an Türkiye’deki helal pazarının 15 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Tüm bu olumlu verilerin ışığında, geçen hafta helal pazarına ilişkin bir olumlu haber daha kulağımıza geldi. Aralık ayındaki Dünya Helal Zirvesi’ni organize eden Discover Events Uluslararası Fuar Hizmetleri, 20 Ocak tarihinde Fas’ta OIC (İslam İşbirliği Teşkilatı) ile çok önemli bir anlaşmaya imza attı.
Anlaşma gereğince bundan böyle Türkiye’de yapılan Helal Expo fuarı, OİC’in resmi olarak desteklediği tek helal fuar olacak. Fuara OIC üyesi 57 ülkeden üst düzey isimlerin katılımı da sağlanacak.
Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, Kasım 2017’de İstanbul’da gerçekleşecek olan Üçüncü Dünya Helal Zirvesi’nin dünya genelindeki tüm Müslümanlar için ortak bir pazar haline geleceğini söylüyor.
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