İstanbul Tahkim Derneği kuruldu
Özellikle ticari kuruluşlar için mahkemeye alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin başında gelen tahkim konusunda, hukukçuların ve uzmanların bir araya gelmesiyle bir sivil toplum örgütü kuruldu. Bu kuruluşun adı ise İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) olarak belirlendi.
İSTA’nın amacı, hem ulusal hem de uluslararası anlamda İstanbul’u tahkim için bir ‘merkez’ haline getirmek ve tahkim hukuku alanında uzmanlaşmanın geliştirilmesini sağlamak olacak.
İstanbul Tahkim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, “Dernek, mevcut durumda yurtdışına kaybedilen ‘hukuk ekonomisi’ getirilerini ülke içinde tutmak istiyor. Yabancı davalar için de İstanbul’u cazip bir tahkim yeri haline getirmek istiyoruz.
Aynı zamanda çok daha fazla Türk tahkim hakeminin uluslararası uyuşmazlıklarda hakem olarak atanmasını sağlamak üzere faaliyet göstereceğiz” diyor.
Mehmet Gün’ün verdiği bilgiye göre, İSTA, Türkiye’de tahkim hukuku alanında etik kuralların belirlenmesine ve kalifikasyon kriterlerinin oluşturulmasına da öncülük edecek. Böylece adil, dürüst ve hızlı yargılama için önemli bir misyon üstlenecek.
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