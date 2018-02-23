İstanbul, ‘tahkim’in merkezi olacak
İstanbul’un finans merkezi olması yolunda son yıllarda atılan adımların önemli bir ayağı da ‘tahkim’. Ticari anlaşmazlıklarda hukuki tarafta uzayan süreç, şirketlerin tahkimi tercih etmesi sonucunu beraberinde getiriyor.
Türkiye’de bir tahkim merkezi kurulması süreci daha çok yeni. Üç yıl önce başlayan süreçle birlikte İstanbul Tahkim Merkezi’nde (İTM) şu ana kadar 15 davaya bakıldı bile.
İTM Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın verdiği bilgiye göre, bu davalardan en büyüğü 800 milyon TL, en küçüğü 10 bin TL seviyesinde oldu. Başta İran olmak üzere bölgeden de İTM’ye başvuruların geldiğini anlatan Ziya Akıncı, “Bölgede Dubai bizim için rakip.
Ancak son dönemde BAE’nin aldığı bazı kararlar uluslararası tahkim konusunda belirsizlik yarattı. Bu da bizim için önemli bir avantaj. İstanbul bölgede tahkimin merkezi olmaya aday” diyor.
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