İstanbul’a yeni bisiklet yolu önerdi
Günümüzde gelişmiş ülkelerde kentlerin sürdürülebilirliği konusu öne çıkıyor. Bu amaçla motorlu araç kullanımı azaltılıp bisiklet kullanımının artırılmasından binalarda enerji verimliliğine kadar birçok alanda çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
WRI Dünya Kaynakları Enstitüsü de 2005 yılından bu yana şehirlerin sürdürülebilirliği üzerine raporlar hazırlıyor. Sürdürülebilir şehirler konusunda önemli çalışmaları olan Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis de Türkiye’deki çalışmalarda WRI’ye, Hollanda ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak bu süreçte destek oluyor.
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız, WRI olarak en son Beyoğlu Belediyesi için 4,6 km’lik bisiklet yolu tasarladıklarını, önümüzdeki iki hafta içinde Hollanda Konsolosluğu ile birlikte bu projenin tasarım planını belediyeye sunacaklarını söylüyor.
Cansız, Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu ile ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden davet ettikleri uzmanlarla dünya gündemindeki şehirlerin geleceği ile ilgili tartışmaları, hayata geçmiş başarılı çözümleri paylaştıklarını vurguluyor.
24 Ekim’de İstanbul’da “Değiştir! Ölçeği Büyüt!” başlıklı 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nu düzenleyeceklerini belirten Cansız, sempozyumda alanında uzman kişilerin katkılarıyla ulaşım, enerji ve sürdürülebilirlik konularının ele alınacağını belirtiyor.
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