İtalya ile ticaret gelişiyor
İtalya, Türkiye’nin üçüncü büyük ticaret ortağı. İki ülke arasında pek çok sektörde işbirliği var.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), var olan ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışıyor. İtalyan hükümetine bağlı olarak faaliyet gösteren ITA, farklı sektörlerdeki fuarlara da katılım gösteriyor.
Bu amaca yönelik olarak ekim ayı sonunda metalurji fuarı Ankiros’a da katılacak. ITA Türkiye Direktörü Dr. Aniello Musella, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 7’lik artışla 17 milyar Euro’ya yükseldiğini, 2018’de de yüzde 2’lik bir artışın yakalanabileceğini söylüyor. Musella, 2019 yılı için de umutlu konuşuyor.
İki ülke arasında işbirliği artacak sektörleri ise metal, makine, medikal cihazlar, savunma sanayi, otomotiv, altyapı, inşaat, lojistik ve enerji olarak sıralıyor.
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