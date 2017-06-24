İtalyan Frezza Türkiye’ye geliyor
Aresline, Quinze & Milan, Nathan Allan Glass Studios, Polarmoss, The ITalian Lab, Systemtronic gibi markaların Türkiye temsilciliğini yürütmekte olan TT&M Design Consultants, yeni dönemde İtalya’nın ünlü ofis mobilyası markası Frezza’yı Türkiye’ye getiriyor.
1954 yılında doğal kaplamalı ürünler üreterek İtalya Vidor kentinden yola çıkan ve halen 200 personel ile 80 bin metrekare üretim alanında hizmet veren Frezza Ofis Mobilyaları firması, 2017 yılı itibariyle Türkiye’deki projelerde yer almaya başlayacak.
10 yılı aşkın süredir uzak kaldıkları Türkiye pazarına TT&M Design Consultants firması çatısı altında hızlı bir giriş yapmaya hazırlandıklarını belirten şirket sahibi T. Tankut Mülayimsi, “Frezza Ofis Mobilyaları ile birlikte Türkiye iş dünyasına yeni bir çalışma alışkanlığı getiriyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?