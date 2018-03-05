İTO’da seçim yarışı başladı
400 bin üyesiyle Türkiye iş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından biri olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri için geri sayım başladı. 9 Nisan 2018 tarihinde yapılacak ve kıran kırana geçmesi beklenen başkanlık seçimi için adaylar da yavaş yavaş sahneye çıkıyor.
Ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İbrahim Çağlar’dan boşalan başkanlık koltuğunda bir süredir Öztürk Oran oturuyor. 9 Nisan’da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek komite seçimleri ile yeni dönemde İTO başkanlığını yürütecek isim de netleşecek.
Şu ana kadar MÜSİAD desteğiyle adaylığını koyan Şekip Avdagiç, Çağlar döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Murat Kalsın ve İTO Meclis Üyesi Ender Yazıcıoğlu’nun isimleri başkanlık için geçiyordu.
Son olarak iş dünyasının yakından tanıdığı bir başka isim, Beylikdüzü OSB eski başkanı Abdullah Teber de adaylığını resmen açıkladı. Hem geçmiş İTO yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan hem de vaatlerini açıklayan Teber, “İTO başkan-larına ulaşmak Başbakan’a ulaşmaktan zor oldu.
Göreve geldiğimde başkanlık odasının kapısını söküp kenara koyacağım. Her isteyen bize ulaşabilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni bir fabrika gibi üretim yapar hale getireceğim” diyor.
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