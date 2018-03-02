İzmir’den Kanada’ya uzanacak
Son yıllarda Anadolu’dan çıkan gıda firmaları hızla şubeleşme atağında. 1998 yılında adını aldığı İzmir’in Pasaport semtinde kurulan Pasaport Pizza da franchise vererek hızla büyüyen bir şirket.
Öyle ki şube sayısını Türkiye genelinde 98’e çıkardı. Pasaport Pizza, 42 ilde, Edirne’den Şırnak’a kadar ülkenin birçok köşesine de ulaştı. Şirket, bu yıl içerisinde Türkiye genelinde 20 şube daha açmayı planlıyor.
Ayrıca yurtdışına açılma planları da var. Şirketin genel müdürü Mükremin Özdemir, “Şubelerimizi yurtdışına da taşıyacağız. Master franchise vermek için görüşmeler yapıyoruz.
İlk etapta Kanada’da, ardından İsveç ve Senegal’de şubeler açacağız” diyor.
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