İzzet Garih’ten ‘Babamla Sohbetler’ kitabı
Alarko Holding’de uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı yapan merhum İshak Alaton’dan görevi geçen yıl teslim alan İzzet Garih, şirketteki görevinin yanı sıra şu ara bir kitap üzerinde de çalışıyor.
‘Babamla Sohbetler’ başlığıyla derlediği kitabında babası Üzeyir Garih ile 1998’den 2001 yılına değin yaptıkları özel sohbetlerden çıkan notların yer alacağını dile getiren İzzet Garih, kitabı derlemeye yeni başladığını ve zaman alacak bir çalışma olduğunu söylüyor. Garih, “Babam Üzeyir
Garih ile vefatından üç yıl önce başladığımız sohbetleri ayda bir pazar günleri yapıyorduk. Seyahatlere göre beş haftayı bulduğu da oluyordu ama mutlaka özel olarak bir araya geliyorduk. Her görüşmemizde bir konu belirliyorduk. Mesela dokunmak, sevgi, aile, para konularını ele alıyorduk.
Her bir konuya dair fikirlerimizi paylaşıyorduk. Kitapta da bunlara yer vereceğim” diyor. Yenibirlider Derneği’nin YLB21 programına katılan ve yayın direktörümüz Rauf Ateş’in moderatörlüğünü yaptığı Yeni Bir Lider Konferansı’na konuk olan İzzet Garih, iş anlayışına dair de değerlendirme yapıyor.
Garih şunları söylüyor: “Emek çok önemlidir. Gençlerde ben biraz sabırsızlık görüyorum. Şampiyonları şampiyon yapan, antrenmanlar arasında yaptığı ekstra antrenmanlardır. Hazırlıklar çemberiyle fırsatlar çemberini birleştirdiğiniz zaman mutlaka başarılı olursunuz.
Aradaki fark ise şanstır. Hedefleri yüksek tutmak lazım ama ara basamak hedefleri koymanızı öneririm. O basamaklar motivasyonu da sağlayacaktır.”
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