Japon Riso’dan yeni yapılanma
Japon şirketleri dünya genelinde her yıl milyarlarca dolarlık birleşme ve satın alma operasyonuna imza atıyor. Hatta son dönemde Türkiye’ye yönelik ilgilerinde bir artış var.
Ekonomist Dergisi olarak birkaç ay önce yaptığımız “Japon devler Türk şirket avında” haberiyle bu konuya dikkat çekmiş ve Japon şirketlerin son beş yılda 28 Türk şirketiyle birleşme ve satın alma gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik.
Baskı sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Riso da Türkiye pazarına ilgi duyan Japon şirketlerden biri. Türkiye’de 25 yıldır baskı sistemleri alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli Riso, şimdilik bir satın alma yapmasa da büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye’de yeniden yapılandı.
Şirket, bu kapsamda baskı çözümleri şirketi Elektroser ile satış ve satış sonrası servis hizmeti alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Riso’nun global deneyimiyle Elektroser’in yerel gücünü birleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Riso Türkiye Genel Müdürü Tomohiro Yoshikai, “Riso Türkiye ve Elektroser bu işbirliğiyle dağıtım yapısını genişletiyor.
Hedefimiz avantaj sağlayan teknolojilerimizi iş ortaklarımızla ve son kullanıcıyla buluşturmak ve iş akışlarına pozitif katkıda bulunmak” diyor. Riso, Türkiye’de yüzde 25 büyüme hedefliyor. Riso Türkiye’nin hedeflerinden biri de okullar.
Özellikle okullarda fotokopi cihazlarının yerine kullanılan ve daha düşük maliyetli olan çoğaltıcı makinaları son dönemde çok talep görüyor. Söz konusu çoğaltma makinaları bir belgeyi kalitesi bozulmadan binlerce kez çoğaltabiliyor. Üstelik baskı sayısı ne kadar fazlaysa maliyet de o kadar aşağı iniyor.
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