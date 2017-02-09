Japon sağlık devi için Afrika’da hastane kuracak
Taca İnşaat, Türkiye’de adını daha çok otel ve AVM müteahhitliği ile duyurdu. Türkiye’nin ilk AVM’si olan İstanbul Bakırköy’deki Galeria’nın müteahhitliğini yapan Taca, Antalya, Denizli ve Mersin’de de bu alanda projeler gerçekleştirdi.
Antalya’nın bin yataklı ilk otelini inşa eden şirket, Antalya Expo Kule ve Kongre Merkezi’nin müteahhidi olarak da biliniyor.
Taca’nın Türkiye’de yürüyen projeleri arasında İstanbul Modern karşısında inşa edilen 120 yataklı otel yatırımı da var. Türkiye’de beş otel daha kurmayı planlayan şirket, yurtdışında da önemli işler yapıyor.
Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt’tan aldığımız bilgiye göre, şirket Cibuti’de 5 yıldızlı otelin müteahhitliğini üstlendi, Afrika’nın hızlı büyüyen bu ülkesinde Japon sağlık devi Tokushukai ile de bir ortaklık yapıldı.
Dünya genelinde 320 hastanesi bulunan Japon devin Afrika’da başlattığı ve kâr amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projesi olarak yaşama geçirdiği hastane yatırımlarının hem tasarımını hem de inşaatını Taca gerçekleştirecek.
İlk hastane 80 milyon dolara Cibuti’de kurulacak.
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