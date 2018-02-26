Japon Takeda, yerel işbirliğini artırdı
30 binden fazla çalışanıyla 70’i aşkın ülkede faaliyet gösteren Japon ilaç şirketi Takeda, 2009 yılında Türkiye’ye geldi. Son iki yılda Türkiye’nin kendi alanında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Takeda, başarılı çalışanlarını ise yurtdışına üst düzey yönetici olarak ihraç ediyor.
2017 Mart ayında NEMEA Bölgesi Executive İnsan Kaynakları ve İletişim Direktörü olarak atanan Senem Birim Alp’ten sonra Takeda Türkiye’nin bir kadın yöneticisi daha NEMEA Bölgesine atandı.
2016 yılında Takeda Türkiye ailesine ruhsatlandırma, pazar erişim ve resmi ilişkiler direktörü olarak katılan Ebru Yavuz 1 Kasım 2017 itibariyle NEMEA Bölgesi, pazara erişim ve ticari direktörü olarak görev yapmaya başladı.
Türkiye’deki operasyonun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Takeda Türkiye Genel Müdürü Gamze Yüceland, istihdamlarının üç yılda 120 kişiden 300 kişiye ulaştığını söylüyor.
Yüceland, “Yerel işbirlikleriyle Türkiye’de hastalara sunduğumuz ilaçların yüzde 70 gibi büyük bir kısmını Türkiye’de üretiyoruz. Satışlarımızda en büyük paya sahip olan ürünümüzün üretimini de Türkiye’ye aldık. Sektörde lokal üretim süreci başlamadan önce biz bu işe başlamıştık zaten” diyor.
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