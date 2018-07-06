Jeotermal ararken petrol buldu!
Turcas Petrol, geçen hafta içinde genel kurulunu yaptı. Genel kurul sonrasında Turcas CEO’su Batu Aksoy ile konuşma fırsatı bulduk. Turcas Petrol’ün çatısı altında üç ana iş yapılıyor.
Shell & Turcas, bin 11 Shell akaryakıt istasyonuyla hizmet veriyor. Alman RWE ortaklığıyla 800 MW kurulu gücüyle Denizli santrali 2013’ten bu yana faaliyette.
Turcas’ın son işi ise Aydın Kuyucak’ta 70 milyon dolar yatırımla 2017 sonunda devreye aldığı 18 MW kurulu güce sahip jeotermal enerji yatırımı.
Batu Aksoy, özellikle jeotermal işinden çok memnun olduklarını, Kuyucak’ta yeni jeotermal yatırımları için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü anlatıyor.
Bunun yanında Denizli’de de jeotermal için arama çalışmalarının olduğunu söylüyor. Aksoy, “Ancak Denizli’deki kuyu çalışmalarımız sırasında petrol kalıntılarına denk geldik.
Bunun üzerine Enerji Bakanlığı’ndan petrol için gerekli izinleri aldık. Jeotermalin yanında bölgede petrol de arayacağız” diye konuşuyor.
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