JetSmarter, Türkiye uçuşlarına başladı
2013 yılında kurulan ve dünyada 3 binden fazla özel jeti ve 800 operatörü bünyesinde bulunduran ABD merkezli özel jet kulübü JetSmarter, Türkiye pazarında faaliyetlerine başladı.
Noor Capital Türkiye’nin sahibi Jihad Shannak’ın ortağı olduğu Smart Link Danışmanlık ve Pazarlama’nın Türkiye’ye getirdiği JetSmarter, İstanbul-Ankara ve İstanbul-KKTC Ercan Havalimanı uçuşlarına başladı. Bu haftadan itibaren de İstanbul-Londra uçuşlarına başlıyor. Bunun yanında yaz döneminde İstanbul-Bodrum hattı da açılacak.
Jihad Shannak’ın verdiği bilgiye göre, 3 bin 500 dolar üyelik bedeli ve yıllık 11 bin 500 dolar ücret ödenerek JetSmarter hizmetlerinden faydalanılabiliyor. Shannak, “İş insanlarına zaman kazandırmanın yanında, hızlı, konforlu ve exclusive bir seyahat olanağı tanıyan JetSmarter, sadece yıllık üyelik ücretiyle yıl boyunca tüm uçuşlarında sınırsız uçma hakkı sunuyor” diyor.
Telefona indirilecek uygulama ile üyelerin saniyeler içinde kendi charter uçuşunu organize etme veya tüm koltukların ücretsiz olduğu özel fırsatlar bulma olanağı da oluyor. Sistem, ABD ve Uzakdoğu gibi uzak mesafelerde ise ilave ücret alıyor.
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