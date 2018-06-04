‘Kadın’ farkındalığı yaratacak
Son dönemde TOBB, TİM ve MÜSİAD gibi büyük iş dünyası örgütlerinin yönetimlerinde hiç kadın bulunmaması ve erkeklerin kapladığı yönetim kurulu fotoğrafları, kamuoyunda çokça tartışıldı.
Her ortamda kadınların ekonomide daha çok yer alması gerektiğini vurgulayan iş dünyası liderlerinin erkeklerden oluşan yönetimler kurmakta ısrar etmesi, şüphesiz ciddi bir eleştiri konusu.
Ancak bu alanda olumlu adımlar atan kuruluşlar da yok değil. Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini seçen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), bunun en güzel örneği.
TÜRKONFED’in çiçeği burnunda başkanı Orhan Turan, göreve gelir gelmez ilk iş olarak yönetimdeki kadın üye sayısını yüzde 100 artırdı ve40 kişilik yönetimde 9 kadın üyeye yer verdi.
Böylelikle TÜRKONFED yönetimdeki kadın üye oranı yüzde 23’e çıktı. Bu artışın dahi yeter-olmadığını dile getiren Orhan Turan, yeni dönemde özellikle Anadolu’daki dernek ve federasyonlarda kadın temsilini artırmaya yoğunlaşacaklarını kaydediyor.
Turan, bu konuda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortak bir çalışma başlatacakları bilgisini veriyor.
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