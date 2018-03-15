Kadın girişimcilere ilham oluyor
Simit Dünyası’nın temelleri Ağrı’dan Ankara’ya göç eden Filiz Yıldırım tarafından atıldı.
1995 yılında Ankara Kızılay’da küçük bir simit fırınıyla işe başlayan Filiz Yıldırım, kısa sürede Kızılay ve çevresinde sekiz büyük şube açarak hizmet alanını genişletti. Simit Dünyası, bugün 22 şubeli bir zincir haline geldi.
Şirket, 2018’de büyümesini hızlandırıyor.
Yıl sonuna kadar sekiz yeni şube açmayı hedeflediklerini söyleyen Simit Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yıldırım, franchise vererek büyüyen şirketin önümüzdeki dönemde yeni iş ortakları ile beraber tüm Türkiye’ye yayılmayı hedeflediğini kaydediyor.
Markanın franchise başlangıç bedeli 60 bin TL + KDV. Ayrıca son dönemde yurtdışına açılmak için harekete geçen şirket, Doğu Afrika Cibuti’de bir şube açtı.
Doğu Afrika ile birlikte Avrupa’ya da açılmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, “Simit Dünyası ile elde ettiğimiz başarının birçok kadın girişimciye iyi bir iş fikri olarak ilham vermesini umuyorum” diye konuşuyor.
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