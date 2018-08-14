Kadın girişimcilerin sayısı arttı
Türkiye’de e-ticaret denilince akla ilk gelen markalardan biri Hepsiburada. Anadolu’daki işletmelerin işlerini büyütmesi, yeni işletmelerin ekonomiye katılması ve yerel ticareti desteklemek amacıyla e-ticaret seferberliği başlatan şirket, Türkiye’de 2018’in ilk yarısındaki e-ticaret alışkanlık ve eğilimlerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Hepsiburada’nın pazar yeri ekosistemi içinde yer alan ‘kadın girişimciler’ kategorisi, geçtiğimiz döneme göre son altı ayda yüzde 75 büyüdü.
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, kendi ürünlerini üreterek ya da farklı ürünlerin ticaretini yaparak Hepsiburada’nın aylık 80 milyonun üzerindeki ziyaretçisinden
yararlanan kadın girişimcilerin, verilen özel teşviklerle e-ticaret pazarında dilerine yer bulduğunu söylüyor.
Diğer taraftan Hepsiburada’nın ‘pazar yeri’ modeli kendi klasmanı içinde son altı ayda, önceki döneme göre yüzde 45 artış gösterdi.
Hepsiburada’nın araştırmasına göre son dönemde e-ticarete mobil damgasını vurdu. İlk altı aydaki ziyaret trafiğinin yüzde 76’sını mobil, yüzde 24’ünü de web kullanıcıları oluşturdu.
Mobil kullanıcı sayılarındaki büyüklüğe dikkat çeken Mutlu Erturan, bu konuda şunları söylüyor: “Türkiye’de mobil penetrasyon oranı yüzde 94,6.
Bu da Türk tüketicilerinin cep telefonlarında giderek daha fazla zaman geçirdiğinin ve tüm ihtiyaçlarını oradan karşıladığının bir göstergesi.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini odak noktamıza koyup onların hayatını kolaylaştırma felsefesinden yola çıkarak biz de Hepsiburada mobil uygulamamızı her geçen gün geliştiriyor ve yeniliyoruz.”
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