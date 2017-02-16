Kadın istihdamına katkı sağlıyor
Yurtiçinde 300’ü ve yurtdışında 110’u aşkın mağazası bulunan English Home, bu yıl da mağazacılık yatırımlarına devam etmeyi planlıyor. Mağaza sayılarını önemli ölçüde artıracak olan marka, yıl sonuna kadar yurtiçinde 500’ün üzerinde yeni istihdam sağlamayı da hedefliyor.
Şirket, sadece Türkiye’de değil, yurtdışında Polonya, Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’da de yeni işe alımlar planlıyor. English Home Pazarlama Yöneticisi Emel Öztürk, özellikle kadın istihdamına önem verdiklerini kaydediyor. Öztürk, “2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz.
Çalışanların yüzde 92’sini ise kadınlar oluşturuyor” diyor. Kadın istihdamına katkı sağlamaya devam edecek olan English Home’un özellikle mesleki olarak kendini geliştirmek ve gerek perakende gerekse diğer birimlerde görev almak isteyen kişiler için mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimleri gibi geniş bir e-learning sistemi de bulunuyor.
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