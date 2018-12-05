Kahve sektörüne geçti
2010 yılından 2018 yılına kadar yerli pizza zinciri Pizza Bulls’ta genel müdürlük yapan Zeynel Akyol, kendi markasını yarattı.
Kahve sektöründe bir girişime imza atan Akyol, “Monte Bianco Coffee” markasıyla büyüme hedefinde. İlk şubesini Silivri’de açan Akyol, franchise sistemiyle büyümeyi planlıyor.
Akyol, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adapazarı, Samsun, Edirne, Tekirdağ, İzmit, Konya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında franchise yoluyla büyürken yüzde 100 yerli bir kahve markasını yurtdışına taşıyarak bir zincire dönüştürmek istiyor.
15 şubeye ulaşana kadar franchise bedeli almayacakları bilgisini veren Akyol, seyyar şubelerle de büyümek istediklerini aktarıyor.
Akyol, özellikle AVM, üniversite ve stadyum girişlerinde açılabilecek seyyar şubelerin girişimciler tarafından daha çok talep gördüğünü anlatıyor.
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