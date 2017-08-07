Kale, yatırım için üç ülkeyi gözüne kestirdi
Kale Grubu, bu yıl 60’ıncı yılını kutluyor. Düzenlenen bir törenle kuruluşunu kutlayan şirket, beş yıllık kıdemden başlayarak 600 çalışan ve iş ortağına plaket verdi. Plaket alan 600 kişi arasında sürpriz bir isim de vardı.
25’inci yılını tamamlayan grubun CEO’su ve yönetim kurulu başkanı Zeynep Bodur Okyay da plaket alanlar arasında yer aldı. Plaketi aldıktan sonra sohbet ettiğimiz Okyay ile holdingin yatırım planlarını konuştuk.
Zeynep Bodur Okyay, faaliyete geçtikleri Çanakkale Çan’da 44, Türkiye genelinde de 60’ın üzerinde üretim tesisi bulunan Kale’nin bu yıl toplam 255 milyon TL’lik yatırım yaptığını söylüyor. Çan’da yapı grubunun yeni fabrikasının açılışı gerçekleştirilirken, topraksız tarım konusunda da yeni bir projeye başlandı.
Çan’daki üretimtesislerine enerji sağlayan santrallerden elde edilen atık kaynaklarla 100 dönümlük arazi üzerinde domates üretimi gerçekleştirilecek. Yurtdışında da yatırımlar planladıklarını anlatan Okyay, yeni yatırım pazarlarını İtalya’dan sonra İran, Cezayir ve ABD olarak açıkladı.
Bu arada Zeynep Bodur Okyay’dan ilginç bir akrabalık ilişkisini de öğrendik. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, kurucu ve onursal başkan rahmetli İbrahim Bodur’un dayısının torunu.
Çocukluğu Zeynep Bodur Okyay ile birlikte geçen Ceylan, 1993’te Kale Holding’in ilk kataloğunun yapımına da imza attı. Ceylan’ın son filminin de Kale’nin Çan tesislerinde çekildiğini ilave edelim.
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