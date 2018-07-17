Kapasite artırımı yaptı
Decovita Seramik, iki yıl önce 40 milyon Euro yatırımla Bilecik’teki Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu, yıllık 4 milyon metrekare kapasiteli fabrikasına 10 milyon Euro’luk ek yatırım yaptı.
Bu yatırımla fabrikasını yüzde 150 büyüten marka, üretim kapasitesini yıllık 10 milyon metrekareye yükseltti.
Fabrikalarındaki yeni fırınların 15 Mayıs’ta devreye alındığını belirten Decovita Seramik Kurucu Ortağı Ercan Uyan, fabrikalarını açarken iki yıl sonra kapasite artırma sözü verdiklerini ve bugün bu sözü yerine getirdiklerini vurguluyor.
Kurulduğu günden bu yana 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Decovita, yıl sonunda ihracat yaptığı ülke sayısını 80’e çıkarmayı hedefliyor.
Şirket, yenilikçi ürünleriyle kaliteli ve lüks seramikler kategorisinde yarıştığı İtalyan ve İspanyol markaların dünyadaki pazarından daha fazla pay almayı da hedefliyor.
Ercan Uyan, son teknoloji ve tam otomasyonlu sistemle kurdukları fabrikalarında 410 çalışanla 24 saat üretim yapmalarına rağmen yurtiçi ve yurtdı-şından hızla artan talebe karşılık verememekten yakınıyor.
Uyan, “Stratejimizi yüzde 30 iç pazar, yüzde 70 ihracat olarak şekillendiriyoruz. Özellikle Avrupa pazarını çok önemsiyoruz.
Bu nedenle bu yıl Avrupa’da ofis açarak hem bu kıtada hem de ABD ve Güney Amerika’da daha da etkili olmayı planlıyoruz” diyor.
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