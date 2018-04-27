Kaplankaya’da yatırıma devam kararı
Bodrum’da Ceviz Sırtı bölgesinde yedi adet koyu kapsayan 5 milyon metrekarelik bir alanda, 141 odalı otel ve 76 villanın yer aldığı Kaplankaya’da otelcilik hizmetini Six Senses Hotels Resorts Spas üstlendi.
20 ülkede 11 otel ve 28 spa işleten Six Senses Hotels Resorts Spas, Capital Partners’ın hayata geçirdiği Kaplankaya’daki otelde, 1 Mayıs’ta misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
250 milyon dolar yatırımla oteli hayata geçiren Capital Partners’ın kurucu ortağı Burak Öymen, bu işbirliğiyle yeni dönemde daha iyi hizmet sunacaklarını belirtiyor. Şirket olarak 17 yıldır gayrimenkul geliştirme alanında yatırımlar yaptıklarını kaydeden Burak Öymen, “Capital Partners olarak Türkiye’ye güveniyoruz ve Türkiye turizmine daha fazla gelir getirecek yatırımlar yapmayı amaçlıyoruz” diyor.
Bu doğrultuda 150 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptıklarını kaydeden Öymen, 78 villalık yeni yatırıma başlandığını ve gelecek yıl teslim edileceğini söylüyor.
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