Kaplankaya’da yeni dönem
Bodrum Milas’ta yedi adet koyu kapsayan 5 milyon metrekarelik bir alanda 141 odalı otel ve 76 villanın yer aldığı Kaplankaya, otelcilik hizmetine Canyon Ranch işbirliğinde açılmıştı.
Misafirlerine kapılarını geçen yıl açan Kaplankaya ile Amerika merkezli Canyon Ranch arasındaki bu işbirliği uzun sürmedi, iki taraf nisan ayında karşılıklı anlaşarak işbirliğini sonlandırdı. Kaplankaya’nın yeni iş ortağı ise Six Senses Hotels Resorts Spa oldu.
Kaplankaya CEO’su Vakur Öker otel misafirlerini gelecek mayıs ayma kadar Six Senses’in tüm temsiliyle tanıştırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Oker, “Yeni yapıda tek farklılık, çocuk misafirlerimizi de zevkle ağırlamaya başladık.
Eşsiz doğa, şahane sahillerimiz, spa ve restoranlarımızla bu yazı keyifle geçirip kasım ayı itibariyle renovasyona gireceğiz” diyor.
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