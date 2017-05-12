Karacadağ’dan 15 milyon TL destek
Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yer aldığı Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu yıl önemli destekleri hayata geçiriyor. 2017 yılına kadar yaklaşık olarak 403 projeyi teklif çağrısı yöntemiyle destekleyen ajans, 105 milyon TL’lik yatırım desteği sağladı.
Bu yıl ise Diyarbakır ve Şanlıurfa yatırım ofislerine yapılacak başvurularda güdümlü projelere 12 milyon TL bütçe ayıran ajans, teknik destek içinse 2 milyon TL destek öngörüyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, “Bugüne dek verilen desteklerle yaklaşık olarak 2 bin kişilik istihdam gerçekleştiği tahmin ediyoruz.
Teknik destekler kapsamında da bugüne kadar 6 bin 500 kişiye teknik ve beşeri kapasitesini artıracak çeşitli eğitimler verildi. Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak hedefiyle belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki projelere destekler devam edecek” diye konuşuyor.
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