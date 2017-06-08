Karafırın, Anadolu’ya açılacak
Geçmişi 1905 yılına dayanan Karafırın, dördüncü kuşağın yönetiminde konsept değiştirerek bugünlere ulaşmış köklü firmalardan biri.
Ekmekçilikten pastacılığa, pastacılıktan da restoran konseptine geçen Karafırın’ın bugün İstanbul’un çeşitli noktalarında 21 şubesi var.
Karafırın önümüzdeki dönemde, son iki yıldır geliştirdiği yeni restoran konseptiyle şubeleşecek.
2006 yılından bu yana franchise yöntemiyle de yatırımcılara iş kurma olanağı sunan Karafırın’ın hedefi bu yılın sonuna doğru Anadolu’ya da açılmak.
2017 yılına önemli hedeflerle girdiklerini ve hedeflerinin Anadolu olduğunu ifade eden Karafırın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karal, Antalya, Eskişehir, Bursa gibi yoğun talep aldıkları şehirlere öncelik vereceklerini söylüyor.
Geliştirdikleri konseptte doğallık, sıcaklık ve rahatlığı ön plana çıkardıklarını ve yerel unsurları günümüzle harmanladıklarını aktaran Karal, yurtdışına da açılmayı istediklerini fakat bunun için henüz bir takvim belirlemediklerini anlatıyor.
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