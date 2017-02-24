Karayolları fuarı 24 Mayıs’ta açılacak
Türkiye’nin son yıllarda karayolları, köprüler ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermesi, yeni bir fuarı hayata geçirdi.
2023 yılına kadar 97 milyar TL civarında yatırımın öngörüldüğü bu alanda ikinci kez düzenlenecek Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, hizmet alan kamu kuruluşları ile hizmet veren müteahhit ve alt yüklenici şirketleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
Ankara ATO Congresium’da 24-26 Mayıs’ta düzenlenecek fuara 150 katılımcı, 6 bin 500 de ziyaretçi bekleniyor.
Fuarı düzenleyen MCI Grup Türkiye’nin Genel Müdürü Ufuk Tümer, “Fuara karayolu, köprü, tünel proje, yapım, müşavirlik şirketleri, kamu kuruluşları, yüklenici firmalar, alt yüklenici şirketler, makine, malzeme ve ekipman sağlayıcıları, teknoloji üreticileri ve hizmet kuruluşları katılacak” diyor.
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